Fedez padre per terza volta, gossip su Giulia Honegger

Le voci su Fedez e una possibile terza paternità si fanno insistenti. La nuova compagna del rapper, la stilista Giulia Honegger, sarebbe in dolce attesa.

A lanciare lo scoop è l’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano attraverso una storia Instagram, dove parla di un “qualcosa di davvero speciale” in arrivo per Fedez. Già da un paio di settimane circolavano sussurri su una gravidanza. Se confermata, per Fedez si tratterebbe della terza volta da padre, dopo i figli Leone e Vittoria avuti con l’ex moglie Chiara Ferragni. Per Giulia Honegger sarebbe invece la prima esperienza da madre. Al momento, i diretti interessati non hanno commentato.

Fedez, da quando è con la Honegger, conduce una vita più appartata. La relazione si è dimostrata seria, tanto che la coppia è stata vista in gita a Disneyland Paris insieme ai figli di lui. Sul fronte sentimentale, Fedez sembra aver trovato stabilità. La sua ex moglie, Chiara Ferragni, si dichiara invece single dopo la fine della sua storia con l’uomo d’affari Giovanni Tronchetti Provera, il quale è recentemente tornato dall’ex moglie Nicole Moellhausen. Circola anche l’ipotesi che la famiglia Tronchetti Provera non abbia mai pienamente approvato il legame con Ferragni.