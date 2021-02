La Rai ha deciso di non escludere Fedez e Francesca Michielin dal Festival di Sanremo 2021: ecco la comunicazione ufficiale degli organizzatori.

Come prevedibile, la bolla enorme del ‘caso Fedez’ si è sgonfiata in attimo. Senza alcun colpo di scena, la Rai ha deciso di ‘perdonare’ al rapper la leggerezza e di non escludere la sua canzone con Francesca Michielin dal Festival di Sanremo 2021. La comunicazione ufficiale è arrivata nella serata di domenica 31 gennaio. Ecco le motivazioni degli organizzatori.

Comunicato Rai: Fedez non è escluso da Sanremo

La leggerezza di Fedez è stata perdonata, anche se non manca nel comunicato ufficiale della Rai un richiamo a un comportamento più adeguato da parte del rapper. Questa la nota diffusa dall’azienda: “A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito“.

Fedez

Le motivazioni vengono presto spiegate: “La durata dell’interpretazione nel video postato e successivamente cancellato dall’artista risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione“.

Il Codacons contro Fedez

Caso chiuso, dunque, almeno per la Rai. A nulla è servito il clamore mediatico e anche la richiesta immediata di espulsione da parte del Codacons, da anni ormai in guerra aperta con Fedez e la consorte Chiara Ferragni (ma non con Francesca Michielin, in tutta questa storia ritrovatasi solo come vittima). L’associazione per i diritti dei consumatori aveva anche minacciato di denunciare la Rai penalmente e chiedere risarcimenti per conto degli altri artisti. Minacce che sono cadute nel vuoto. Fedez ci sarà sul palco dell’Ariston dal 2 al 6 marzo. Salvo slittamenti dell’intera organizzazione.

Di seguito Magnifico della coppia più attesa di Sanremo: