Fedez nella nuova canzone “le canta” a Chiara Ferragni, che risponde con una frecciatina

La separazione fra Fedez e Chiara Ferragni continua a far parlare perché oggi i due si sono tirati reciproche frecciatine che a molti sono passate inosservate. Il primo ad averlo fatto è stato il rapper annunciando l’uscita della sua nuova canzone in collaborazione con Emis Killa in cui, pare, ci siano alcuni versi sull’ex moglie.

A riportarli è stato Il Fatto Quotidiano che ha sottolineato come ‘ogni riferimento non è puramente casuale’.

“E proprio a Chiara Ferragni sembrano essere dedicati alcuni versi del brano che uscirà questo venerdì. “L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato KO. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio” e ancora “una storia infinita che poi è finita”. Ogni riferimento non è puramente casuale”.

E se Fedez le “ha cantante” a Chiara Ferragni in una canzone, lei lo ha fatto su Instagram in maniera molto sottile. Come? Con uno scatto accanto alla statua di Napoleone, soprannome che è stato dato all’ex marito sia da Selvaggia Lucarelli che da Marracash. Sia la scrittrice che il rapper hanno etichettato Fedez come uno “con la sindrome di Napoleone”, ovvero uno con la sindrome di grandezza. Cito da Google: “Il Complesso di Napoleone indica una sindrome psicologica in cui delle persone, di solito uomini, soffrono di un complesso di inferiorità causato principalmente dalla loro altezza o comunque da altre caratteristiche fisiche per le quali si sentono inferiori alla media“.

Fedez e “la sindrome di Napoleone”

Nel dettaglio, Marracash ha definito Fedez “quel nano con la sindrome di Napoleone“, mentre Selvaggia ha così scritto: