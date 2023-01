Fedez, Muschio selvaggio su Rai 2 durante Sanremo: data e orari

Nella settimana di Sanremo 2023 il podcast Muschio selvaggio di Fedez si trasforma in una striscia quotidiana su Rai 2.

C’è spazio anche per Muschio selvaggio nel grande programma di Sanremo 2023. Fedez sbarca in televisione e conquista una striscia quotidiana su Rai 2, nella settimana più importante dell’anno, con il suo celeberrimo podcast, trasformato nell’occasione in un programma televisivo. Mentre la moglie Chiara Ferragni sarà madrina della kermesse per due serate, la prima e l’ultima, il rapper si prende così una striscia quotidiana in cui poter commentare tutte le vicissitudini festivaliere e non solo…

Muschio selvaggio arriva su Rai 2

Dal 7 all’11 febbraio i fan di Fedez e del Festival di Sanremo potranno quindi godere di un nuovo appuntamento speciale. Il rapper milanese sarà infatti protagonista di una striscia giornaliera con il suo Muschio selvaggio, anche se in edizione ridotta.

Fedez

A partire dalle ore 18.45 l’artista sarà protagonista sulla seconda rete del servizio pubblico, con puntate della durata di dieci minuti, con il rapper come conduttore affiancato ovviamente dallo youtuber e suo grande amico Luis Sal. Gli episodi integrali, registrati, saranno invece caricati su RaiPlay e disponibili quindi per la visione di tutti i fan direttamente dalla piattaforma streaming.

Fedez a Sanremo

Le indiscrezioni erano già state lanciate dallo stesso rapper sui social in questi giorni. Dopo poche ore è arrivata anche la conferma da parte della Rai. Con questa, dunque, diventano due le modalità di partecipazione del rapper milanese sposato con Chiara Ferragni a questa edizione della kermesse.

L’artista, infatti, era già stato coinvolto come ospite speciale per esibirsi sulla nave da crociera che accompagnerà quest’avventura del Festival. Ricordiamo che sulla stessa nave, oltre alla sua esibizione, sono attese anche quella di Salmo (nella prima e ultima serata della kermesse), di Guè nella serata del giovedì e di Takagi & Ketra.