Chiara Ferragni in questi giorni ha pubblicato una foto con Fedez e tra i primi commenti è arrivato anche quello di un hater. Il follower in questione le ha scritto che per stare a letto con il rapper ci vuole coraggio, ma la regina delle influencer ha risposto in maniera perfetta.

“Ci vuole invece cervello per capire che un commento del genere non ha proprio senso di esistere e chi lo scrive sta cercando il suo attimo di celebrità o proprio non capisce come funziona l’amore”.

Chiarona ha risposto anche ad una ragazza che le ha fatto i “complimenti” per essersi pompata le labbra: “Wow che bello un commento del genere, detto da una persona che evidentemente non sa nulla di ritocchi estetici e non riesce a capire che: 1 – mai mi sono fatta filler alle labbra; 2 – se anche lo avessi fatto, un commento del genere sarebbe come minimo maleducato e inopportuno“.

Quello tra la Ferragni e gli hater è un rapporto che è nato molti anni fa: “Ho iniziato a mettere le mie foto su internet a 16 anni, il mio nick era diavoletta87. A 19 anni le vedevano 30mila persone in media ed avevano sempre 100-200 commenti. Mi ripetevo: Wow, questi sono numeri grossi. Sono istintiva e ho capito subito che quello che stavo facendo aveva una portata enorme. Avevo una marea di haters, quelli ne ho sempre avuti tanti, ma suscitavo interesse. Dovevo andare avanti. Perché lo facevo? Per dare uno scopo altro alle mie giornate di universitaria: tornavo a casa, fotografavo i miei look, li pubblicavo online e guardavo avanti. Ed ero felice“.

Una cosa è sicura, questi hater hanno molto tempo libero e poche gioie.

Fedez e Chiara hanno anche denunciato alcuni hater, in particolare un folle che ha scritto cose orrende su loro e Leone.

“Ti arriverà una denuncia a breve. Pensa due volte prima di scrivere certe cose”.

Non sono un fan di Fedez e della Ferragni, però non capisco gli haters. Non vi sono simpatici? Ignorateli. Perché dire cattiverie, se non vi hanno fatto niente? Vivi e lascia vivere. Auguri ai Ferragnez e al piccolo Leone. Spero smentiranno chi dice che è solo business — Paperon de’ Paperoni (@_LoZio) September 4, 2018