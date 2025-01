Fedez, la sconcertante rivelazione di Corona: ‘Ha sempre avuto un’altra’

Fabrizio Corona, l’ex paparazzo, ha recentemente condiviso sul suo podcast “Falsissimo” una rivelazione controversa riguardo a Fedez. Secondo Corona, il rapper avrebbe intrattenuto una relazione clandestina durante il suo matrimonio con Chiara Ferragni. Per sostenere le sue affermazioni, ha pubblicato un audio su Instagram in cui si sente una donna affermare di aver potuto danneggiare il matrimonio di Fedez per sei anni. Nonostante sia allettante, non ci sono conferme ufficiali da parte di Fedez o Ferragni.

Corona e Fedez si conoscono e, paradossalmente, dovrebbero essere anche amici. Tuttavia, Corona mostra un’inclinazione per i gossip, valutando che le questioni personali passano in secondo piano rispetto alle rivelazioni scottanti. Anche se la puntata in cui Corona espone tutte le sue tesi non è ancora stata pubblicata, ha già fatto trapelare alcune informazioni sui social, evidenziando che la storia d’amore tra Fedez e Ferragni non sarebbe mai esistita. Ha anche insinuato che Fedez abbia affrontato momenti di grande crisi, compreso un tentativo di suicidio legato a questa presunta relazione.

Inoltre, si era già parlato di una possibile relazione aperta tra Fedez e Ferragni, grazie a rivelazioni di Taylor Mega, che aveva confermato di avere rapporti con Fedez e suggerito che la coppia fosse aperta. Tuttavia, Ferragni ha negato la verità di queste indiscrezioni, affermando di non avere mai avuto relazioni extra. Fedez, dal canto suo, ha rifiutato di commentare.

La situazione creatasi con le affermazioni di Corona è di grande rilievo nel panorama del gossip italiano. L’audio diffuso, assieme a future rivelazioni che Corona prevede di rendere pubbliche, potrebbe mettere ulteriormente in discussione la verità dietro la relazione tra Fedez e Ferragni. Corona promette di rivelare ulteriori prove, il che potrebbe costringere Fedez a un confronto diretto con la situazione. La tensione cresce in attesa di nuovi sviluppi nel racconto di Corona, che ha già scosso molti fan dei due protagonisti.