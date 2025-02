Fedez, la procura chiede l’archiviazione per il pestaggio a Iovino: ecco il motivo

La procura di Milano ha richiesto l’archiviazione per Federico Lucia, noto come Fedez, coinvolto in un’indagine per rissa e lesioni in relazione all’aggressione subita da Cristiano Iovino, avvenuta tra il 21 e il 22 aprile 2024. Iovino, un personal trainer romano, è stato attaccato da un gruppo di persone arrivate in un van nero, tra cui alcuni ultras del Milan e il rapper stesso, nei pressi della sua abitazione a CityLife, Milano. L’incidente è avvenuto poco dopo una discussione avvenuta nella discoteca ‘The Club’.

La procura ha motivato la richiesta di archiviazione considerando che Fedez non ha partecipato attivamente alla rissa e che Iovino non ha presentato querela. Le telecamere e le testimonianze confermano che Iovino, mentre cercava di scappare, è stato afferrato e aggredito da più individui. Nel suo verbale, Iovino descrive di aver provato a reagire, ma di essere stato colpito con calci e pugni da persone a volto coperto, di cui non ricorda l’identità.

Iovino ha dichiarato di non aver ricevuto minacce o pressioni per non denunciare l’accaduto, affermando di aver scelto di non farlo per evitare l’esposizione mediatica. Malgrado le indagini, la questione è stata risolta privatamente attraverso un accordo tra Fedez e Iovino, il quale ha ricevuto un risarcimento economico di 10.000 euro, gestito dai legali delle due parti. Ora, un giudice delle indagini preliminari dovrà decidere sulla richiesta di archiviazione della procura.