Fedez, la nuova canzone senza peli sulla lingua: “Credevo fossi un angelo…”

Fedez ha recentemente riacceso l’interesse dei fan con un’anteprima della sua nuova canzone, pubblicata sui social. Il testo, che include frasi come “Pensavo fossi un angelo”, è stato interpretato da molti come un attacco personale, forse rivolto a Chiara Ferragni. Questo è avvenuto dopo il caos mediatico scatenato al Festival di Sanremo 2025, dove Fabrizio Corona ha rivelato presunti tradimenti di Chiara, il che ha reso la situazione ancora più intrigante.

Nella sua storia su Instagram, Fedez ha condiviso un breve estratto della canzone, in cui si sentono riferimenti a relazioni problematiche e dipendenze. I versi descrivono una connessione emotiva complessa, in cui il rapper riflette su un amore turbolento. Alcuni passaggi del testo, come “Non dire che non hai problemi con la coca”, hanno fatto alzare molte sopracciglia e invogliato i fan a speculare sull’identità del destinatario.

Il brano sembra narrare la storia di un amore passato, evidenziando la fragilità dei rapporti umani e le ferite emotive. Le congetture dei fan si sono concentrate su Chiara Ferragni e Angelica Montini, soprattutto in virtù del ritornello che menziona la “pace rotta” e l’idea che una donna possa rimpiangere scelte passate. La serata controversa delle cover a Sanremo, in cui Fedez ha cantato “Bella stro**a”, senza rivelare chiaramente a chi fosse destinata, aggiunge ulteriore mistero. Con questa nuova uscita, Fedez sembra pronto a continuare a svelare parti della sua vita personale attraverso la sua musica.