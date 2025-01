Fedez, la flebo e le previsioni per il 2025: ‘Conflitto o polemica?’

Fedez ha condiviso sui social momenti della sua vita recenti, tra cui la flebo di vitamine fatta prima di Capodanno e le sue previsioni per il 2025. Il rapper ha trascorso il suo primo Capodanno senza Chiara Ferragni e i figli sull’isola di Saint Barth, accompagnato da amici. Prima dei festeggiamenti, ha scelto di sottoporsi a una flebo di vitamine, un procedimento comune tra i vip per recuperare energia e alleviare i sintomi da eccessi festivi. Questo video, condiviso su Instagram, mostra Fedez mentre riceve il trattamento, un modo per prepararsi alla serata.

La sua notte di San Silvestro, pur essendo carica di emozioni e divertimento, è libertà da un anno difficile. Negli ultimi tre anni, Fedez ha affrontato il tumore al pancreas, la depressione e l’abuso di psicofarmaci, culminando nel divorzio da Chiara Ferragni. Nonostante le difficoltà, ha approfittato della serata per riflettere e pubblicare su TikTokia sue previsioni per il 2025, in un mix di umorismo e preoccupazione.

Tra le ipotesi per il nuovo anno, Fedez ha fatto dell’ironia, suggerendo possibilità bizzarre come una “rissa a Sanremo” o un “dissing con Gerry Scotti”. Ha elencato situazioni improbabili, come litigare con il suo cane Silvio, la causa intentata dal suo avvocato, o persino eventi surreali come sposarsi con Rovazzi o subire l’arresto della nonna.

La lista di previsioni si conclude con un’aggiunta umoristica riguardo a innamorarsi di qualcuno che non ricambia, con un “già fatto” accanto alla frase. Questa leggerezza metterebbe in evidenza non solo la sua voglia di affrontare il futuro, ma anche la preparazione psicologica ai rischi che la vita gli ha presentato. Insomma, nonostante il periodo di incertezze, Fedez sembra affrontare il 2025 con una sorta di resilienza ironica, pronto a gestire anche le situazioni più impensabili e ridere delle sue stesse disavventure.