Giallo a Milano, ieri notte Fedez a bordo della sua Lamborghini si è accorto di essere inseguito da un suv. Il rapper (che recentemente è stato attaccato da Salvini) ha contattato una sua guardia del corpo, che ha avvisato immediatamente la Polizia. Quando sono arrivati i poliziotti hanno scoperto che a bordo della Bmw che pedinava il cantante c’era un 19enne armato, ma con la licenza, che si è giustificato dicendo che per coincidenza stava percorrendo le stesse strade di Fedez. Gli agenti però hanno scoperto che il ragazzo in realtà è un investigatore privato e capo dell’unità investigativa della Inside srl, una famosa agenzia internazionale.

Ma che è il trailer della seconda stagione di Celebrity Hunted?!



“Fedez stava rincasando alla guida della sua Lamborghini. A un certo punto però chiama a casa e dice di essere seguito da 15 minuti da uno sconosciuto a bordo di un Suv Bmw. È il suo bodyguard (non presente) a chiedere al 112 l’intervento della polizia. Gli agenti di una volante intercettano le auto e le fermano per un controllo. Fedez accosta la Lamborghini, corre fuori e si precipita dal suo presunto inseguitore: “Chi sei? Perché mi stai seguendo?. Gli agenti sono intervenuti per riportare la calma.

Il ragazzo, 19 anni, dice di non aver mai pedinato il rapper e che anche lui sta solo tornando a casa visto che abita in zona, come poi accertano gli agenti. C’è un però che tinge di mistero questa storia. Perché il 19enne è un investigatore privato, è armato (ha regolare licenza) e lavora per l’agenzia del padre, società nel centro di Milano. I due non si sono mai visti prima. Però a Fedez il nome del padre non è nuovo e lo ricollega a una confidenza fatta tempo fa da un amico secondo il quale “stava compiendo indagini sulle sue società all’estero” lasciando intendere che possa trattarsi di un vero pedinamento”.