Fedez in conflitto con l’assistente: Scopri i retroscena della lite

Negli ultimi giorni, la vita privata e professionale di Fedez è stata al centro di numerose speculazioni a causa di un episodio insolito che ha coinvolto la sua storica assistente, Eleonora Sesana. Fedez, già visibilmente turbato durante la sua apparizione a Sarà Sanremo, è stato oggetto di voci riguardanti un presunto litigio violento con Eleonora, che ha portato a un gesto sorprendente: lasciarla sola in un autogrill durante il viaggio di ritorno a Milano.

Durante la trasmissione, il rapper ha mostrato segni di disagio che hanno alimentato speculazioni sui social media, incluse ipotesi su un possibile uso di psicofarmaci, ma ha rapidamente smentito queste voci, affermando di non prendere più farmaci e parlando di “questioni relazionali” senza fornire dettagli. Inizialmente si era pensato a problemi con la sua ex moglie Chiara Ferragni, ma potrebbe trattarsi di tensioni con Eleonora.

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, la tensione avvertita nel programma era legata a un acceso confronto tra Fedez ed Eleonora, il quale non risulterebbe un episodio isolato, essendoci stati in passato altri scontri tra i due. Eleonora ha ripetutamente lasciato il suo ruolo d’assistente, tornando solo su richiesta di Fedez. La dinamica del loro rapporto è complessa, e ci si chiede se questa volta il legame verrà recuperato o meno.

Eleonora Sesana, laureata in Scienze del Turismo e con un master in media digitali, è considerata fondamentale per la carriera di Fedez, spesso descritta come un “angelo custode” del rapper. Ha lavorato in importanti studi prima di affiancare Fedez, mantenendo sempre un profilo riservato.

Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Eleonora riguardo all’accaduto, e resta incerto se questa rottura sarà definitiva. L’episodio evidenzia le pressioni del mondo dello spettacolo e i problemi nella gestione dei rapporti personali e professionali. Qualunque sia il risultato, il legame tra Fedez ed Eleonora è una delle dinamiche più delicate della sua vita pubblica e privata.