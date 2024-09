Fedez in concerto risponde al diss di Tony Effe

Ieri sera Tony Effe ha pubblicato una canzone in cui lancia frecciatine a Fedez e Niky Savage, mentre Fedez era impegnato a prepararsi per un concerto a Reggio Calabria. A differenza di Niky, Fedez non ha potuto rispondere immediatamente in studio di registrazione. Ha però condiviso una storia su Instagram, in cui alza il dito medio con la scritta: “Il cane ha miagolato, sistemati la permanente che arrivo bellezza“. Sebbene avrebbe potuto rispondere direttamente sul palco del concerto, ha scelto di mantenere la calma e affrontare la situazione con lucidità.

Durante l’esecuzione del suo ultimo singolo “DiCaprio”, Fedez ha inserito una frecciata diretta a Tony Effe, chiudendo una strofa con le parole: “No, io non sono DiCaprio, ma tu sei Tony Effe”. Nella canzone, Fedez discute di temi personali, compatibilmente con il suo stile provocatorio, ma sembra che il suo dissing non abbia avuto il peso sperato. Molti fan si aspettano una risposta musicale più incisiva nei prossimi giorni.

Nel testo della canzone di Tony Effe, ci sono riferimenti diretti a Fedez, come quando canta: “La Chiara dice che mi adora / Non ti ho lasciato la strofa / Hai chiesto alla mia brutta copia / Ti comporti da tr014 / La tua bevanda sa di p1scio / L’ho bevuta e mi fa schifo / Guarda me sono bellissimo / Fai beneficenza ma rimani un viscido”. Questi versi testimoniano un tono provocatorio e un tentativo di minare l’immagine dell’ex Ferragnez, sottolineando la sua sicurezza e il suo disprezzo.

I fan stanno seguendo con attenzione la saga tra i due artisti, immaginando addirittura scene di rissa tra di loro, con tweet ironici che riflettono il divertimento e la curiosità del pubblico verso questi dissapori. Sembra che la rivalità tra Tony Effe e Fedez possa continuare a dar vita a nuovi sviluppi e diatribe nel panorama musicale italiano, con i fan in attesa di una risposta più incisiva da parte del rapper milanese. La situazione si preannuncia quindi come un capitolo intrigante della cultura hip-hop italiana, con entrambi gli artisti pronti a colpire in qualsiasi momento.