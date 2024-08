Fedez: il nuovo amore è Luna Shirin Rasia, ultima fidanzata di Michele Merlo

I paparazzi del settimanale Chi questa settimana hanno immortalato Fedez in Costa Smeralda intento ad amoreggiare con una nuova ragazza: una moretta col caschetto che ha un nome che molti probabilmente già conoscono. Si chiama Luna Shirin Rasia ed è famosa per essere stata l’ultima fidanzata di Michele Merlo.

“Fedez in vacanza con gli amici in Costa Smeralda amoreggia con Luna Shirin Rasia, 23 anni, la terza fiamma con cui viene sorpreso dopo la separazione da Chiara Ferragni“; si legge sul settimanale.

Non è chiaro se con Luna Shirin Rasia è una cosa seria oppure no, ma da quando Fedez si è lasciato da Chiara Ferragni è stato visto in compagnia di molte ragazze. Quella più duratura, al momento, è stata Garance Authié.

Il cantante è morto nell’estate del 2021 ed era a casa di Luna quando si è sentito male ed è stata proprio lei a chiamare i soccorsi.

“Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri”. […] “Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare. […] Tu, noi. Grazie di tutto romantico ribelle. Per sempre così”.