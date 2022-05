Fedez durante l’87esimo episodio del podcast Muschio Selvaggio ha intervistato il collega Lazza. Fra una chiacchiera e l’altra i due rapper hanno anche affrontato l’argomento ‘ambizioni ed obiettivi’ e Fedez ha ammesso che il suo obiettivo è totalmente cambiato da quando ha avuto il tumore al pancreas.

“Ti faccio un esempio”, ha spiegato ai colleghi, come riportato da FanPage. “Prima di avere un tumore avevo un obiettivo in soldi, era di 200 milioni. Ora non me ne frega più niente. Mi sono detto che non ha senso e sai perché?”, ha continuato. “Perché metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che quello non è il fine”.

Al momento non sappiamo a quanto ammonta il conto corrente di Fedez, ma quest’anno sarà destinato ad aumentare dato che a settembre tornerà dietro al bancone di X Factor insieme ad Ambra Angiolini, Manuel Agnelli ed il suo amico Dargen D’Amico, reduce dal successo sanremese di Dove Si Balla.

Qualche settimana fa il professor Falconi, che ha operato Fedez, è stato intervistato dal Corriere del Veneto.

“Lavoro per le persone e non per i personaggi e Fedez è in primo luogo una persona. Sul suo stato di salute non posso dire nulla, ma non preoccupatevi, sarà lui a postare il seguito. […] Non tutti i tumori pancreatici sono associati a prognosi negativa. Non vuol dire necessariamente avere una sentenza di morte, bensì anche una speranza di guarigione. I tumori neuroendocrini se li scopriamo piccoli, ed oggi le metodiche ad alta definizione sono in grado di identificarli a stadi iniziali, possono essere curati”.