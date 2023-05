Fedez, il messaggio social per il compleanno di Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni sono la coppia più chiacchierata dei social in Italia grazie ai milioni di follower che si ritrovano. Per ogni occasione non manca mai la comunicazione ai loro seguaci. Ieri è stato il compleanno di Chiara che ha festeggiato i 36 anni. Per l’occasione ovviamente oltre ai tanti auguri arrivati da parte di amici e fan, non potevano mancare quelli del marito Fedez.

Fonte: Instagram

L’artista ha affidato ad Instagram un lungo messaggio molto toccante dedicato alla moglie.

“Sono passati 6 anni da quel giorno all’Arena di Verona. La vita ci ha riservato momenti indelebili ed inestimabili, due bambini che hanno riempito di amore la nostra esistenza ma anche sfide e ostacoli che sono certo, senza di te al mio fianco non sarei riuscito ad affrontare allo stesso modo. Sei stata e sarai per sempre la mia salvezza” – le parole corredate da una foto che ritrae Fedez all’Arena mentre si abbassa per chiedere a Chiara di sposarlo.

Il post ovviamente è diventato rapidamente virale sul web ricevendo migliaia di like e commenti. Non solo Fedez perché sui social sono arrivati anche diversi auguri di persone care all’imprenditrice influencer. Come quelli di Francesca, sorella maggiore che ha scritto: “Tanti auguri Chiara! Felice di aver iniziato e di continuare questo percorso l’una accanto all’altra… sei e sarai sempre la mia sorellona”.

Non sono mancati nemmeno gli auguri dei genitori Marina Di Guardo e Marco Ferragni. Proprio la mamma di Chiara ha infatti dichiarato: “Auguri amore mio stupendo! Tanto orgogliosa di te”. Immancabile anche il commento del padre dell’imprenditrice, che ha aggiunto: “Buon compleanno. Da sempre il mio orgoglio”.

Ma la stessa Chiara ha pubblicato delle foto che la ritraggono da bambina corredate dalla didascalia: “Cercando di rendere orgogliosa questa ragazza del 1987”.

Una dedica tutta per sé per lei che è riuscita a coronare i sogni di una vita.