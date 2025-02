Fedez: I Segreti della Mental Coach che Ha Trasformato la Sua Vita

Nicoletta Romanazzi, nota mental coach che ha supportato diversi vip, tra cui Fedez, Marcell Jacobs e Gianluigi Donnarumma, ha recentemente condiviso dettagli sul suo metodo di lavoro in un’intervista al Corriere della Sera. La Romanazzi ha parlato dell’importanza di avere un mental coach in contesti scolastici, affermando che il suo obiettivo è riportare le persone in equilibrio, indistintamente da chi siano.

Il suo primo successo significativo è arrivato assistendo il fantino di Siena, Andrea Mari, con cui ha lavorato per otto anni, contribuendo a vincere cinque pali. Dopo di lui, ha attirato l’attenzione di altri sportivi e artisti. Uno dei suoi maggiori traguardi è stato aiutare Marcell Jacobs a vincere l’oro olimpico a Tokyo; dopo un intensivo lavoro di nove mesi, ha affrontato la sua ansia da prestazione, riportandolo al suo sogno infantile e aiutandolo a riconnettersi con i suoi punti di forza.

Romanazzi ha anche approfondito la “tecnica del respiro”, che considera fondamentale per collegare mente e corpo, ritenendo che sia un potente strumento per migliorare concentrazione e energia. Infine, ha sottolineato che nella sua carriera ha assistito cinque atleti a Tokyo, conseguendo tre medaglie d’oro e un bronzo, evidenziando il successo della sua metodologia. La Romanazzi, attraverso il suo lavoro, ha dimostrato quanto sia cruciale il supporto mentale per raggiungere risultati eccellenti in ambito sportivo e oltre.