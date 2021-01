Amato, odiato, ma di sicuro Tommaso Zorzi è stato ed è uno dei protagonisti di questo GF Vip 5. Non solo il suo esercito di fan, ma sembra che anche nel mondo dello spettacolo in molti si siano accorti del potenziale dell’influencer. Pare infatti che Fedez abbia messo gli occhi sul gieffino. Stando a quello che ha rivelato Parpiglia e Casa Chi, il marito di Chiara Ferragni sarebbe interessato a gestire Zorzi.

“Non è un segreto che Fedez ha una società con la quale gestisce alcuni personaggi tra cui Andrea Damante.Lui ha messo gli occhi su Tommaso come gestione di talenti. Oltre a fare il rapper e lo youtuber lui fa anche il management. Ha messo gli occhi su Tommaso in maniera diretta, ma come li ha messi in modo veloce, sono anche tornati indietro, ma su questa storia c’è dell’altro”.