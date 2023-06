Fedez: “Gerry Scotti mi insulta”, il conduttore replica

Cosa è successo fra Fedez e Gerry Scotti? Il conduttore molto tempo fa è stato ospite a Muschio Selvaggio e qualche giorno fa – in un TikTok – ha ironizzato citando il nome della trasmissione: “È brutto da dirsi, ma questo è quello che rimane del Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando“.

Il rapper, durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio con Morgan, ha colto la palla al balzo e lo ha mandato in onda rivolgendosi direttamente a Gerry Scotti.

“Da quando sei venuto a Muschio Selvaggio ci continui a insultare, non so perché. Non lo so, c’è del livore, è venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima. Io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler. Da lì ha fatto un’intervista in cui mi ha dato dell’ignorante. Tra parentesi, quel giorno in cui io lo dissi le ricerche su Strehler su Google si impennarono. Quindi io ho contribuito a fare divulgazione sul buon Strehler”.

E Gerry Scotti – fra le pagine di TvBlog – gli ha risposto.

“L’ho visto il video, anche se avevo altre cose da fare. Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con Fedez: non esiste. Sono un suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web e sono sinceramente addolorato perché la formula di Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione. Non vedo l’ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui“.