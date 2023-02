Fedez, dopo giorni di totale silenzio, è tornato su Instagram per condividere una storia che lo riguarda. Poche ore fa, infatti, è venuto a scoprire che una giornalista di Fuori Dal Coro stava chiamando alcuni suoi amici per indagare su lui facendo anche domande personali in merito al suo orientamento sessuale.

Il rapper a questo punto si è fatto dare il numero della giornalista e l’ha chiamata registrando la conversazione che ha successivamente condiviso con i suoi follower. Nella chiamata in questione lei ha confessato la domanda sull’orientamento sessuale specificando però: “A parte che quella domanda – se proprio lo devo dire – l’ho fatta ad una persona sola“.

Fedez furioso torna su Instagram: “Indagano per capire se sono gay”

Il cantante ha così sbottato:

“Oggi ho facilitato il lavoro di una giornalista d’inchiesta di Fuori Dal Coro che ha contattato tutti i miei amici d’infanzia chiedendo se io sia omosessuale o se ho cose da nascondere. Cara giornalista, non sono omosessuale e se lo fossi lo direi. Credo che il lavoro di giornalismo di inchiesta mal si concili con inchieste del c***o tipo queste. Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori Dal Coro, per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al c***o”.

Chiudendo con una provocazione in cui cita la sua esibizione al Festival di Sanremo.

“E perché mai Fuori Dal Coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale o meno. Perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? Vi siete presi male, eh? Mario Giordanino? Teste di c***o”.

L’allusione, ovviamente, è alla foto di Galeazzo Bignami – viceministro del Governo Meloni – in cui ostenta la divisa nazista. Scatto che Fedez ha mostrato in diretta su Rai1 durante il suo freestyle.