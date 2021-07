Fedez, nelle ultime ore, è ritornato a far parlare di sé perché tutti (potrebbero) aver frainteso una sua risposta in merito ai rapporti intimi durante la gravidanza.

Il rapper, infatti, durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio con ospiti Massimo Boldi e Myss Keta, ha risposto alla lamentela di una fan (“Da quando sono incinta mio marito non vuole più venire a letto con me”). Fedez si è detto “esperto” del caso, dando la colpa alla pancia della donna incinta che metterebbe “agitazione” all’uomo.

“Posso dire una cosa?! Qua sono esperto. Ci sta che durante la gestazione – si dice così – possa calare la libido. Vorrei dire a questa ragazza: non ti preoccupare, è normale. L’uomo, che rispetto alla donna non riesce ad adattarsi molto bene ai cambiamenti, quando vede questa pancia e sa che dentro c’è un essere vivente, un po’ si agita. Succede. Ci sta! Vedrai che quando partorirai tornerà tutto come prima. Chiedigli ‘come mai non mi sc*pi più?’ e lui ti dirà magari ‘è la prima volta che vedo questa cosa, è come entrare nell’acqua fredda, mi devo ambientare‘.”

Fedez ed i rapporti in gravidanza: essere esperti non significa parlare di una propria esperienza

Ovviamente Fedez non ha mai parlato in prima persona e quindi sarebbe errato dire che parla “per esperienza personale” o ancor peggio scrivere di “calo della libido con Chiara Ferragni”, perché effettivamente essere esperto di qualcosa non significa necessariamente averlo provato sulla propria pelle. Lui ha sempre parlato in generale citando “l’uomo” e “la donna”, mai “io” e “Chiara“.

Di seguito il video dell’ultima puntata del podcast, ascoltate con le vostre orecchie: dal minuto 42.