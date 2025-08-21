Fedez emoziona Pescara: i figli al primo concerto live

Emozioni forti per Fedez, che ha avuto un momento speciale durante un concerto: i suoi figli, Leone e Vittoria, hanno assistito dal vivo per la prima volta a una sua esibizione. I due bambini, frutto della relazione con l’ex moglie Chiara Ferragni, si sono mostrati sorprendenti e visibilmente cresciuti dietro le quinte del palco all’ospedale Stadio del Mare di Pescara.

Fedez ha espresso la sua gioia dicendo: “Felice che i miei figli abbiano assistito per la prima volta a una mia esibizione nel luogo in cui ho passato tutte le estati della mia infanzia. Grazie Pescara”, prima di condividere vari video del concerto. Durante l’evento, ha cantato alcuni dei suoi pezzi più celebri, tra cui “Battito”, che ha riscosso grande successo all’ultimo Festival di Sanremo, insieme ad altri famosi tormentoni estivi.

Dopo il concerto, Fedez ha postato una foto dei due bambini, ma in modo più riservato rispetto al passato, a causa della loro complicata separazione. Attualmente, né lui né Chiara condividono contenuti in cui compaiono Leone e Vittoria. Le reazioni sui social sono state varie: alcuni utenti hanno notato il cambiamento, sottolineando che in passato i Ferragnez erano costantemente sotto i riflettori, mentre altri hanno commentato la crescita della piccola Vittoria, che ha i capelli lunghi. Nello scatto in bianco e nero pubblicato da Fedez, sono visibili Leone e Vittoria di spalle.