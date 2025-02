Fedez Emerges tra Giorgia, Achille Lauro, Cristicchi e Lucio Corsi

Fedez si è classificato tra i primi cinque nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025, in compagnia di Simone Cristicchi, Giorgia, Achille Lauro e Lucio Corsi. Il risultato è stato annunciato da Carlo Conti, che ha comunicato il verdetto di televoto e della Giuria delle Radio. Fedez ha impressionato con l’esibizione di “Battito”, raggiungendo una posizione elevata nella classifica.

La distribuzione del peso percentuale per la serata è stata di 50% per il televoto e 50% per la Giuria delle Radio. Tra i vincitori, senza un ordine di piazzamento, ci sono Giorgia con “La cura per me”, Cristicchi con “Quando sarai piccola”, Fedez con “Battito”, Achille Lauro con “Incoscienti giovani” e Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”. Lucio Corsi e Achille Lauro si sono confermati talentuosi, così come Giorgia, che ha ricevuto una standing ovation al teatro Ariston.

Fedez ha condiviso il significato di “Battito”, parlando dei demoni interiori che affrontiamo. Durante la serata, Damiano David ha avuto un’ottima esibizione, cantando “Felicità” di Lucio Dalla, e Bianca Balti ha portato allegria sul palco, nonostante la sua lotta contro un tumore. Malgioglio e Nino Frassica hanno mantenuto il loro stile unico, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico.

Questa edizione del Festival si distingue per le emozioni e la musica di alta qualità, contribuendo a una competizione vivace e memorabile.