Fedez e X Factor perdonano Morgan: come mai non sono intervenuti prima

Stamani durante la conferenza stampa di X Fcator è stato affrontato il caso Morgan e la sua sfuriata con tanto di offese omofobe e riferimenti a Fedez e Marracash.

Dal programma hanno fatto sapere che non sono stati presi provvedimenti perché l’artista si è scusato ed ha deciso di devolvere parte del suo cachet ad un’associazione LGBTQ: “Questa è la giuria. Morgan è qui con noi. C’è perché alle scuse sono seguiti dei fatti. La decisione di Morgan di destinare metà del suo ingaggio ad un’associazione che rappresenta valori di “inclusion” per hanno reso molto concrete le sue scuse e fa sì che il nostro percorso con lui continui. Ai Live Marco ci sarà“.

Poi è toccato a Morgan, che ha dichiarato: “Quello è stato un momento difficile. È stato un evidente errore linguistico ma le parole sono molto importanti. Io credo molto nelle parole. Per questo ho voluto fare un gesto concreto. Le parole possono essere delle armi pesanti e per questo ho voluto dare concretezza alle mie scuse. Un gesto vero per delle parole che hanno fatto male. È stato un bellissimo concerto per chi lo ha vissuto, chi non lo ha vissuto ha vissuto solo la bruttezza di quella estrapolazione. Se vogliamo, possiamo continuare a parlarne, ma dopo X Factor, adesso diamo spazio alla musica“.

Come mai Fedez non ha replicato a Morgan.

Se Marracash ha subito risposto alla frecciatina di Morgan, Fedez ha preferito il silenzio ed oggi ha spiegato il motivo: “Non ho risposto a Morgan perché ero alle prese con le cure per il fuoco di Sant’Antonio. Ma credo sia inutile addentrarci in questo argomento e parlarne. Non è successo nulla prima. Non è successo niente oggi. I rapporti tra me e lui sono professionali. C’è una sana rivalità. Quello che sarà poi ai live non possiamo prevederlo“.