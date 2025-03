Fedez e Taylor Mega: Il Gossip Infiamma la Discoteca!

Il gossip su Fedez e Taylor Mega si riaccende dopo che sono stati avvistati insieme in una discoteca di Milano, suscitando voci su un possibile riavvicinamento. Nonostante Fedez abbia sempre smentito una relazione con l’influencer, le foto pubblicate dal giornalista Gabriele Parpiglia mostrano i due sorridenti e in atteggiamenti complici, senza però alcuna effusione evidente. Taylor Mega in passato aveva dichiarato di aver avuto un flirt con Fedez durante il suo matrimonio con Chiara Ferragni, ma il rapper non ha mai confermato.

Il comportamento di Fedez durante la serata ha attirato l’attenzione: nel video, il rapper sembra spensierato e festaiolo, un’immagine distante da quella che ha mostrato recentemente in TV, dove ha parlato delle sue difficoltà legate alla salute mentale. Selvaggia Lucarelli ha notato questa contraddizione, suggerendo che Fedez adatti il suo atteggiamento in base al contesto.

Nel frattempo, Chiara Ferragni sembra occupata con la sua vita, avendo recentemente stringato relazioni con Lorenzo Tronchetti Provera, della famiglie Pirelli. Sebbene non abbia rilasciato dichiarazioni sulla sua situazione sentimentale dopo la separazione da Fedez, vari segnali indicano che ci sia una volontà di costruire qualcosa di nuovo. Il triangolo Ferragni-Fedez-Mega continua a suscitare dibattito, e le prossime settimane potrebbero riservare ulteriori sviluppi su questa intricata situazione.