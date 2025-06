Fedez e Rosso: incidente di boxe su TikTok, naso rotto!

Durante un allenamento in diretta su TikTok, il rapper Fedez ha accidentalmente fratturato il naso del giovane streamer Rosso. L’incidente è avvenuto mentre i due si preparavano per un match di boxe fissato per il 21 giugno 2025. Durante la sessione, Rosso è stato colpito e ha subito manifestato segni di dolore, perdendo sangue dal naso.

Fedez si è mostrato subito preoccupato, dichiarando di non aver previsto la forza del colpo e offrendosi di accompagnare Rosso per ricevere il supporto medico. Dopo l’incidente, il giovane streamer è stato portato al pronto soccorso, dove i medici hanno confermato che le sue condizioni erano stabili e non riportava danni permanenti.

Il rapporto tra i due, già consolidato negli ultimi dodici mesi, è descritto da Rosso come “molto bello”. Ha affermato che le dirette streaming hanno contribuito a rafforzare la loro amicizia, permettendo loro di conoscersi meglio. Rosso ha definito Fedez una persona “profonda” e “veramente buona”, sottolineando l’importanza del supporto reciproco in un ambiente competitivo come quello dello spettacolo.

Mentre i fan e amici continuano a esprimere solidarietà, c’è attesa per ulteriori aggiornamenti sulla salute di Rosso e per il prosieguo della loro collaborazione nel mondo sportivo e mediatico.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it