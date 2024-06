Fedez e Rosa Chemical avevano smesso di parlarsi e si ritrovano per caso in diretta su Twitch

Fedez e Rosa Chemical si sono ritrovati per puro caso faccia a faccia in una diretta realizzata da Il Rosso su Twitch e tutto è successo così velocemente che non c’ho capito niente neanche io. A rendere tutto irreale il ritorno di Greta Menchi che ha buttato tutto in caciara e l’arrivo un certo Alfredo, che ha chiesto al rapper di diventare suo socio.

Quando Il Rosso ha fatto incontrare in diretta Fedez e Rosa Chemical i due sono apparsi in un primo momento visibilmente stupiti. “Vi conoscete?“, ha chiesto Il Rosso in quella che teoricamente sarebbe dovuta essere una battuta. “La cosa che fa ridere è che io e lui non ci sentiamo da quel giorno lì. Da quel periodo lì”, ha risposto Fedez. Aggiungendo poi “Abbiamo fatto un compleanno insieme“.

La connessione con Rosa Chemical in quel momento è caduta e Il Rosso ha così chiesto a Fedez delle delucidazioni. A rispondere è stata però Greta Menchi: “Da che giorno [non si sentono, ndr]? Sarà stato Natale. Hanno fatto un compleanno insieme, il 18esimo di Federico. Ma ora non si sentono. Federico aveva da fare, doveva portare il cane“. “C’è stata quell’incomprensione“, ha aggiunto Fedez e quando Il Rosso è riuscito di nuovo a collegarsi con Rosa Chemical, il cantante gli ha dato il permesso di tornare online insieme al collega: “Non c’è assolutamente nessun problema [fra noi, ndr], ci mancherebbe“.

E se non avete capito niente guardate il video qua sotto per capirne di più ancora meno.

Rosa Chemical a giugno 2023: “Fedez? Mai più risentito da Sanremo”

Un anno fa, a giugno 2023, Rosa Chemical fra le pagine di Vanity Fair aveva confessato di non aver più sentito Fedez dal limone dato sul palco di Sanremo quattro mesi prima. “Se rifarei tutto? Non lo so, quell’episodio è successo perché in quel momento mi andava di farlo e deve rimanere lì. Non ne ho mai parlato con lui, non l’ho più sentito dopo quella sera. E poi è passato tanto tempo”.