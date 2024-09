Fedez e Matano fuori da LOL 5: Siani e Pintus alla conduzione su Amazon Prime Video

L’edizione numero 5 di LOL, il celebre show comico di Amazon Prime Video, avrà una nuova conduzione. Fedez e Frank Matano, i precedenti presentatori, saranno sostituiti da Alessandro Siani e Angelo Pintus. Per Siani si tratta di un esordio nella programma “LOL – Chi ride è fuori”, mentre Pintus ritorna dopo aver preso parte come concorrente nella prima edizione del 2021.

La notizia del cambiamento è stata annunciata sulla pagina Instagram di Amazon Prime Video, attraverso un reel che mostra Pintus e Siani nella control room, un luogo che nel corso delle quattro edizioni precedenti era stato occupato da Fedez, insieme a Mara Maionchi e Frank Matano.

L’assenza di Fedez era già stata anticipata durante la presentazione del palinsesto della piattaforma, dove LOL è stato confermato come uno dei format di punta per il 2025. Tuttavia, la data di messa in onda della nuova edizione non è ancora stata comunicata, né sono stati rivelati i nomi degli altri comici che parteciperanno. Ci si aspetta che torna anche il format “LOL – Chi fa ridere è dentro”, condotto dal Mago Forest insieme a Katia Follesa e Lillo Petrolo, che selezionerà un decimo concorrente per la competizione principale.

Per quanto riguarda il nuovo cast di LOL 5, i dettagli sono ancora sconosciuti e si attende con interesse di conoscere i comici che tenteranno di seguire le orme di Giorgio Panariello, vincitore della quarta edizione. Attualmente, l’unica certezza è che né Fedez né Frank Matano condurranno il programma; Pintus e Siani saranno incaricati di gestire gli imprevisti, ammonire ed eventualmente espellere i concorrenti, mentre si preparano a cogliere i segni di ilarità.

In passato, la terza edizione di LOL ha visto la vittoria di Fabio Balsamo e Luca Bizzarri, mentre in seconda edizione Maccio Capatonda ha trionfato (Virginia Raffaele è arrivata seconda). La prima edizione, invece, è stata vinta da Ciro Priello, con Katia Follesa al secondo posto. I fan dello show attendono con entusiasmo i nuovi sviluppi e il debutto della quinta stagione.