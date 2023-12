Fedez e le sorelle Ferragni mostrano il loro Natale, ma Chiara non c’è

Fedez è tornato ad aggiornare le sue storie di Instagram dopo giorni di silenzio in seguito allo scandalo Balocco. Lo ha fatto mostrandoci frammenti di casa sua: una storia mentre Vittoria canta Jingle Bells, un’altra mentre lei aspetta di aprire i regali di Babbo Natale, un’altra mentre li scarta e un’altra ancora mentre gioca col fratello Leone. In altre storie ha invece mostrato il padre e alcuni amici trapper. Nessun accenno di Chiara Ferragni.

L’imprenditrice digitale non appare neanche nelle storie delle sue sorelle, Francesca e Valentina, che si trovano al momento in vacanza con i rispettivi compagni e altri amici.

Chiara avrà passato le vacanze di Natale con il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria o con le sorelle Francesca e Valentina? L’idea che aveva inizialmente era quella della montagna, come ricordato da FanPage tramite le parole di Fedez.

“Che i piani dei Ferragnez per le feste siano cambiati dopo il caso Balocco è evidente. Per altro pochi giorni prima che venisse sollevato il polverone, Fedez aveva anticipato ai suoi fan di avere in programma come ogni anni una vacanza sulla neve. “Natale a casa? Ragazzi, ma che domanda mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni posso passare il Natale a casa?”, aveva risposto alla curiosità dei suoi follower. “Abbiamo escursione con le moffole, sci, sci della Vitto, un’altra escursione, cinquemila chalet già prenotati e altre quattro experiences. Tutto questo solo il primo giorno”, aveva fatto sapere. “Non è questione di essere ricchi. Mia moglie era così anche da giovane, credo. Puoi uscire e fare delle passeggiate. Io rimarrei volentieri a casa”, aveva concluso. Insomma, desiderio esaudito”.