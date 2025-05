Fedez e la nuova fiamma: il video che sconvolge il web

Un video pubblicato da Megghi Galo, ex volto di “Uomini e Donne”, ha scatenato il gossip attorno a Fedez. Nel filmato, condiviso su TikTok, Galo esegue un lipsync di “Scelte Sbagliate”, l’ultima canzone del rapper, mentre Fedez le sta accanto in modo rilassato. Sebbene non ci siano gesti compromettenti, la complicità tra i due ha attirato l’attenzione.

Già in passato, Fedez era stato avvistato con una ragazza simile a Galo a Forte dei Marmi, e un video pubblicato da “Chi” in cui baciava una donna dall’aspetto affine ha alimentato ulteriormente le voci su una loro possibile relazione. Nonostante l’assenza di conferme ufficiali, i ripetuti avvistamenti nel tempo lasciano pensare a un’intesa tra i due.

Megghi Galo, originaria della Puglia, ha guadagnato notorietà nel 2016 come corteggiatrice di Lucas Peracchi. Da allora ha intrapreso una carriera nel digitale, approfondendo temi di lifestyle e benessere. Ha anche avuto una relazione con il cantante Irama e ha condiviso la sua vita privata con il pubblico, affrontando eventi dolorosi come la perdita di due figli e la malattia della madre.

L’interesse per Galo si intensifica in un periodo di trasformazione personale per Fedez, all’indomani della separazione da Chiara Ferragni e del suo ritorno sulle scene musicali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it