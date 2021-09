La litigata di Fedez e Chiara Ferragni sullo yacht di Diego Della Valle è il gossip del giorno e le foto sono state pubblicate proprio per il terzo anniversario della coppia. Nemmeno a farlo apposta il rapper oggi ha fatto una sorpresa alla moglie dedicandole una canzone scritta appositamente per lei. Nel brano il cantante parla anche delle litigate: ” E giuro che mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita. E litigare con te è meglio del cinema“. Le cose sono due: o Fedez ha scritto parte del brano oggi pomeriggio o Alfonso Signorini è un veggente. In ogni caso la lite in mezzo al mare è acqua passata, tra i Ferragnez è tornato il sereno.

Chiara Ferragni e il post con la canzone di Fedez.

Federico ha portato Chiara su una piattaforma galleggiante posizionata sul lago di Como ed è lì che ha iniziato a cantare il nuovo pezzo: “Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me. Ti amo”

Ma la sorpresa di Fedez a Chiara Ferragni per l’anniversario? 😭🥺❤️ Piangendo come una scema sono bellissimi pic.twitter.com/VwvMcwzNhe — ✨Francesca✨ (@___coldplayer) September 1, 2021

Non avrei mai pensato che dopo 3 anni di Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni fossero ancora cosi, li avevo decisamente sottovalutati, veramente la nostra royal couple🥺 pic.twitter.com/tbEspoAJy9 — Mick 🤓 (@ElsoIcehands) September 1, 2021

vi prego che sorpresa stupenda ha fatto Fedez per Chiara aiuto pic.twitter.com/DoFxiZq3VO — 👼🏼claudia👼🏼 (@implacata) September 1, 2021

Ferragnez, l’augurio di Chi.