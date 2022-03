Dopo le parole di Fedez sulla malattia, Chiara Ferragni dedica su Instagram un post al marito: ”L’amore della mia vita ha bisogno di un supporto in più in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio e presto starai bene, sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano tanto”, scrive l’influencer, che pubblica uno scatto che la ritrae sorridente assieme a Fedez e al figlio Leone.

“Sono qui per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute. Per fortuna è stato trovato con un grande tempismo. Questo comporta un percorso importante che dovrà fare. Faccio questo video un po’ per esorcizzare e tirare fuori un po’ di cose”, aveva annunciato ieri Fedez sul social.