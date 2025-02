Fedez e la Confessione di Corona su Belen: ‘Una Scommessa d’Amore’

Fabrizio Corona ha recentemente rivelato alcuni retroscena sulla relazione tra Fedez e Chiara Ferragni, coinvolgendo anche Belen Rodriguez. Secondo Corona, nel 2015 Fedez avrebbe mostrato interesse per Belen, tanto da contattarlo per vantarsene. Corona ha raccontato di un incontro tra Fedez e Belen, che si è concluso in modo problematico. La reazione di Chiara, una volta a conoscenza della situazione, sarebbe stata estremamente dura. Infatti, avendo scoperto i sentimenti di Fedez, Chiara avrebbe deciso di vendicarsi, iniziando a disattivare il follow a Belen e a sua sorella Cecilia su Instagram, escludendo entrambe dal suo cerchio di amicizie online.

In un podcast, Belen ha confermato che Fedez si era comportato in modo nervoso durante il loro incontro, e anche Fedez ha menzionato l’interesse per Belen, aggiungendo di aver ricevuto uno schiaffo da Jeremias, il fratello di Belen, a causa del suo comportamento. Tuttavia, una parte dell’intervista, in cui Belen si era mostrata ironica su un possibile bacio con Fedez, è stata tagliata per non indispettire Chiara.

Successivamente, Fedez avrebbe mostrato a Chiara la porzione di intervista eliminata, amplificando ulteriormente la rabbia di Chiara. Belen, d’altra parte, ha cercato spiegazioni da Fedez, il quale ha risposto che il suo comportamento era motivato dalla sua comprensione del carattere di Belen. Queste rivelazioni hanno riacceso l’attenzione sui drammi personali dei Ferragnez, ma rimane incerto quanto di vero ci sia nelle affermazioni di Corona.