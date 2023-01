Fedez e la causa col Codacons: "Come vincere un Oscar"

“Vi ricordate il Codacons che mi aveva querelato, denunciato e chiesto un risarcimento danni per oltre 1 milione di euro? Ecco, il tribunale ha detto… ‘Codacons, chiedete un millione di euro a Federico? Col c…'”. Fedez, dal proprio profila Instagram, annuncia l’esito di una causa intentata dal Codacons. “Soprattutto -dice il rapper- li ha condannati a risarcire le spese legali, 20mila euro. Grazie Codacons… Voglio ringraziare i miei genitori che mi hanno supportato, mia moglie, i miei legali… E’ come se fosse una premiazione di un Oscar per me…”.

Il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di risarcimento avanzata in sede civile dal Codacons nei confronti del cantante, accusato dall’associazione di averla diffamata attraverso una serie di affermazioni sui social.

Anche il Codacons commenta prontamente la sentenza: “Il Codacons rispetta come sempre le decisioni della magistratura, non solo quando sono favorevoli alle sue azioni giudiziarie”, la posizione dell’associazione. Questa sentenza “rende ancora più evidente la necessità di intervenire con urgenza, così come richiesto anche da una recente interpellanza parlamentare, per assicurare l’uniformità di giudizio in tema di diffamazione, allo scopo di evitare che a personaggi famosi come Fedez sia consentito insultare liberamente e impunemente il prossimo in quanto considerato dal tribunale ‘aduso alle provocazioni’, mentre il Codacons (forse perché considerato più serio di Fedez?) viene rinviato a giudizio per aver definito il rapper ‘ciuccio'”.

Proprio per questo, conclude il Codacons, “proporremo appello contro la sentenza del Tribunale di Roma e, se sarà confermata la condanna del Codacons al risarcimento delle spese legali, chiederemo a Fedez di devolvere il corrispettivo in beneficenza”.