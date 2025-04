Fedez e il tatuaggio domestico: la reazione sorpresa dei fan

Fedez continua a attirare l’attenzione dopo il Festival di Sanremo, stavolta per un video in cui si fa un tatuaggio in casa. L’ex di Chiara Ferragni ha condiviso il momento su Instagram, mostrando il tatuaggio mentre si trova davanti al computer. Questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, alcuni dei quali hanno sollevato polemiche riguardo la modalità insolita del tatuaggio. Si è ipotizzato che Fedez potesse avere motivazioni di marketing per attirare l’attenzione, specialmente ora che sta preparando nuova musica.

Recentemente ha pubblicato dei versi della sua prossima canzone, parlando di un amore fasullo e citando nomi come Shiva, Sfera e Boro Boro. Alcuni fans hanno suggerito che i versi possano riferirsi a Chiara Ferragni, richiamando alla mente momenti difficili della loro relazione. Le voci su una possibile nuova storia d’amore si sono intensificate dopo che è stato avvistato con la cantante Clara, anche se molti pensano si tratti solo di amicizia o di una collaborazione lavorativa.

In un’altra storia su Instagram, Fedez ha condiviso una frase enigmatica che ha ulteriormente intrigato i follower, aumentando l’hype intorno a lui in attesa della sua nuova musica. Insomma, il rapper sembra navigare tra polemiche e gossip, mantenendo sempre alta l’attenzione sul suo mondo privato e professionale, mentre i fan continuano a speculare sui suoi prossimi passi musicali e personali.