Fedez e il litigio con l’assistente Eleonora Sesana: caos in autogrill a Sarà Sanremo

Dietro l’atteggiamento di Fedez durante l’evento “Sarà Sanremo” si nasconderebbe un litigio con la sua assistente Eleonora Sesana. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, i “motivi relazionali” citati da Fedez sarebbero legati a una discussione avvenuta in un autogrill, che è finita in modo molto negativo. Durante il viaggio verso Sanremo, Fedez e Eleonora avrebbero avuto un acceso confronto, culminato nella decisione del rapper di lasciare l’assistente da sola in autogrill, per poi andarsene. Questa rivelazione è stata pubblicata da Parpiglia il 21 dicembre, anche se afferma di essere venuto a conoscenza della situazione già il giorno precedente tramite indizi sui social.

Fedez ha cercato di rassicurare i fan dichiarando di sentirsi “un po’ giù” per motivi relazionali, specificando che la sua condizione non era collegata alla musica. Durante la sua esibizione al Festival della Canzone Italiana, Fedez è apparso visibilmente afflitto, il che ha preoccupato i suoi sostenitori. Gabriele Parpiglia ha anche menzionato che, in passato, Eleonora Sesana ha avuto diversi allontanamenti dal rapper, ma ogni volta è tornata dopo che Fedez si è scusato. La causa precisa del litigio tra i due rimane sconosciuta.

In un contesto più ampio, Fedez ha anche annunciato che trascorrerà il Natale a St Barth, nei Caraibi, in un resort di lusso, mentre Chiara Ferragni, sua moglie, ha scelto di passare le festività in montagna con i figli. Questa situazione ha sollevato domande sul futuro della loro relazione, specialmente dopo il recente strascico di tensioni tra Fedez e la sua assistente. La questione del “caso” legato a Sarà Sanremo ha, quindi, aggiunto un ulteriore strato di complessità nella vita personale e professionale del rapper. In una diretta su Instagram, Fedez ha cercato di chiarire la sua situazione personale, sottolineando che la sua difficoltà non era legata a problemi di salute mentale o all’uso di psicofarmaci, ma piuttosto a questioni interpersonali.