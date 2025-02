Fedez e il bacio con la ragazza misteriosa che sta facendo impazzire il web

Reduce dal successo di Sanremo, Fedez torna a far parlare di sé a causa di un video in cui bacia appassionatamente una ragazza in un locale notturno di Milano. La clip, condivisa dall’esperta di gossip Deianira Marzano, mostra il rapper molto coinvolto e ignaro di chi lo osservasse. La giovane misteriosa che lo accompagna suscita curiosità fra i fan, che iniziano a chiedersi chi possa essere.

Inizialmente, l’identità della ragazza rimane poco chiara, ma alcune indiscrezioni suggeriscono che possa trattarsi di Matilde Caru, una 19enne milanese già avvistata con Fedez in passato. I due erano stati paparazzati insieme a dicembre, alimentando già allora voci su una possibile relazione. Mentre il video del bacio alimenta i sospetti, non è chiaro se si tratti di un flirt temporaneo o di qualcosa di più serio.

Fedez continua a essere al centro dell’attenzione per la sua carriera musicale, dopo il notevole successo di “Battito” al Festival di Sanremo. La sua immagine, precedentemente segnata da momenti di tristezza, sembra ora tornata a una luce positiva. Contemporaneamente, la sua ex moglie, Chiara Ferragni, sembra molto legata a Giovanni Tronchetti Provera, suggerendo che le sue vicende sentimentali procedano in modo distinto.

Rimane quindi da scoprire il reale stato della relazione tra Fedez e Matilde Caru, mentre il rapper continua a essere uno dei personaggi più seguiti e discussi della scena italiana.