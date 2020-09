Fedez e Giorgia Meloni nella giornata di oggi hanno battibeccato a distanza fra Instagram Stories e interviste, ma andiamo con ordine.

Qualche giorno fa Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram un post scritto da Michela Grasso, in cui parlava delle radici culturali fasciste che – secondo lei – sarebbero state dietro l’omicidio di Willy, il ragazzo massacrato di botte da quattro coetanei.

Intervistata da La Verità, Giorgia Meloni ha preso le distanze dal post pubblicato dalla Ferragni e da quelle “radici culturali fasciste”:

“Sono distanti anni luce da qualunque cultura. Escludo che abbiano mai letto un libro. Semmai sono figli di chi ha propagandato il modello Gomorra per farci milioni. Di chi ci ha spiegato che in Italia il problema della droga non esiste. Di chi come valore massimo propone l’obiettivo di comprarsi un paio di scarpe da 1.000 euro. Mi chiedo solo come mai la Ferragni e Fedez non facciano una bella campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani”.