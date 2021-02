Fedez e Francesca Michielin hanno presentato in conferenza stampa la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2021: le dichiarazioni del rapper e della cantautrice.

Fedez e Francesca Michielin sono i grandi favoriti del Festival di Sanremo 2021. Già dal momento dell’annuncio hanno fatto discutere tantissimo, complice anche la gaffe del rapper, che ha rischiato di farli estromettere dalla competizione. Adesso che il momento più difficile è passato i due si preparano a un Festival che, comunque vada, sarà ricco di sorprese per entrambi. Non a caso hanno scelto di presentare questa loro partecipazione addirittura con una conferenza stampa. Ecco le loro dichiarazioni più importanti.

Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021

La notizia più iomportante di tutta questa conferenza stampa la dà il rapper milanese: Sanremo non sarà propedeutico a un suo nuovo album. Tuttavia, ci tiene davvero moltissimo: “È stata una boccata d’ossigeno in un momento dove la routine era pesante, una ventata di freschezza. Primo Sanremo per me, ansia, ma con voglia di vivermi questa esperienza come tale. Nessun progetto discografico imminente, appena finito Sanremo“.

Fedez

Il brano in questione è stato scritto da un team esperto, con cui la Michielin ha già lavorato recentemente per il brano Cheyenne. Un team di cui fa parte anche Mahmood. Racconta la cantautrice: “Alessandro lo conosco da anni e anni, eravamo veramente piccoli, molto giovani. Abbiamo fatto questo viaggio in treno parlando di musica, ci siamo piaciuti e la collaborazione è nata con Cheyenne. Non è facile lavorare con autori che mi danno un pezzo. Alessandro l’ha scritta in virtù di tanti discorsi che ci accomunano musicalmente. Come scrittore di melodie credo sia fenomenale, una persona che studia tanto“.

Fedez e Francesca Michielin per i lavoratori

Uno dei motivo per cui Fedez ha scelto di partecipare al Festival è anche per dare una mano ai lavoratori dello spettacolo. Con Scena Unita qualcosa bolle in pentola, ma non la spoilera in questo momento. E aggiunge la Michielin, ridendo, che di spoiler ne hanno già fatto troppo, riferendosi ormai con ilarità alla questione stories di Fedez.

Ad ogni modo, nonostante l’esperienza i due non nascondono un po’ di ansia. Mentre la cantautrice di Bassano lo affronta con lo yoga, il rapper ha raccontato questa sua routine: “Vado in sala prove da solo e butto il telefono. Nel weekend viene Francesca da Bassano. In generale faccio meditazione trascendentale che consiglio a tutti“.

Infine, non poteva mancare una spiegazione più chiara di quanto successo dopo la storia celeberrima di Fedez che ha rischiato di fargli perdere tutto. Spiega il rapper: “Quando è avvenuto il fattaccio, Francesca era legittimata ad apostrofarmi in tutti i modi. Invece era lei a darmi il supporto psicologico. Sono entrato in studio il giorno dopo e ho detto ‘Ne siamo usciti più uniti’, mi hanno mandato tutti a ca*are“.

FOTO DI COPERTINA: credits Fabrizio Cestari