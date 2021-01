Francesca Michielin e Fedez a Sanremo 2021 con Chiamami per nome: il significato della canzone e la storia dei due artisti al Festival.

Qualcuno provi a fermarli. Francesca Michielin e Fedez sono i favoriti per la vittoria finale a Sanremo 2021. Come raramente accaduto in passato, i due artisti secondo bookmaker e sondaggisti sembrano non avere rivali concreti nel cast di questa edizione. Ma la vittoria finale potrebbe non essere l’unico traguardo raggiunto: ipotizzarli come re delle radio nei prossimi mesi è altrettanto semplice. Riusciranno a confermare le altissime aspettative che covano su di loro?

Fedez e Francesca Michielin, Chiamami per nome: il significato

Al Festival Francesca Michielin e Fedez ci arrivano per divertirsi, a detta loro. Eppure, il loro divertimento potrebbe trasformarsi in un vero e proprio trionfo.

Fedez

Ma di cosa parlerà la loro Chiamami per nome? Così la coppia d’oro, o meglio di platino, della musica pop italiana ha risposto a RaiPlay: “È una canzone che parla di rapporti umani, la prendo molto larga in realtà… diciamo le vicissitudini che si portano dietro le relazioni e i rapporti umani. Un brano dalle sonorità super fresche, un’evoluzione, anche rispetto a quello che abbiamo fatto in passato. È una cosa comunque nuova rispetto a quello che abbiamo fatto… non vi diciamo di più…“. Ricordiamo che il brano è stato scritto dai due artisti ma anche da Davide Simonetta, Alessandro Raina e Mahmood. Un super team per puntare dritti alla vittoria.

Fedez e Francesca Michielin a Sanremo

La storia di Fedez a Sanremo è pressoché nulla. Il rapper non ha mai preso parte al Festival in nessun modo. Ma tra gli esordienti è probabilmente quello con il curriculum più ricco di successi. Diverso il discorso per Francesca Michielin, che ha diverse esperienze sul palco dell’Ariston. La prima, come ospite, nel 2012, per un duetto con Chiara Civello. Da concorrente ha invece partecipato nel 2016, conil brano Nessun grado di separazione:

La sua è un’avventura di altissimo livello e si conclude con un ottimo secondo posto alle spalle dei soli Stadio, vincitori in quell’edizione con Un giorno mi dirai. Proprio per la rinuncia del gruppo emiliano, Francesca ha anche partecipato nello stesso anno all’Eurovision Song Contest, presentando in quell’edizione una versione bilingue del singolo sanremese, intitolata No Degree of Separation. Nel 2020 è tornata al Festival come ospite nella serata dei duetti, cantando Si può dare di più con Maria Antonietta e la concorrente Levante.

Il duo composto da Fedez e Francesca Michielin presenta dunque un mix di esperienze, di generi, di stili e un numero spropositato di fan pronti a riempirli di voti da casa. Tutti si aspettano da loro la vittoria finale. Dovessero mancare per qualche motivo il successo, li vedremo però con pochi dubbi nei primi tre posti.