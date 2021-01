Fedez e Francesca Michielin sono a rischio squalifica da Sanremo 2021: il rapper ha pubblicato sui social un brevissimo estratto del brano Chiamami per nome.

Incredibile ma vero: Fedez e Francesca Michielin sono a rischio squalifica al Festival di Sanremo 2021! I due stra-favoriti di questa edizione della kermesse potrebbero estromessi dalla competizione per aver fatto sentire un piccolissimo estratto del brano in gara, Chiamami per nome. Tutta ‘colpa’ del rapper, che in una storia Instagram si è fatto sfuggire circa 10 secondi del brano durante le registrazioni in studio a Milano. La storia è poi stata cancellata, ma la frittata ormai era fatta. E adesso?

Fedez e Francesca Michielin squalificati da Sanremo?

Stando a quanto trapela, i contatti tra la Rai e la Sony sarebbero febbrili per cercare di dirimere una matassa molto complicata. La clip dopo essere stata pubblicata dal rapper si è infatti sparsa a macchia di leopardo su tutto il web, anche su YouTube, di fatto aumentando l’eco di un errore clamoroso.

Fedez

E sul regolamento ufficiale del Festival si legge chiaramente che la canzone può essere considerata nuova solo se sia musicalmente che nel testo sia totalmente inedita e “non sia stata fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano“.

L’errore di Fedez su Instagram

Un errore madornale quello del rapper. Non sembrerebbero infatti esserci gli elementi per poter aggirare la regola. Nel dettaglio si legge infatti che i concorrenti di Sanremo sono obbligati a “non eseguire, diffondere, utilizzare e/o sfruttare le canzoni partecipanto alla kermesse – in tutto o in parte – su qualsiasi rete di comunicazione elettronica e/o con qualsiasi mezzo e/o supporto (…) sino alla loro prima esecuzione/pubblicazione nel corso di Sanremo 2021“.

Va detto che ci sono però alcuni precedenti simili o molto simili a quanto accaduto a Fedez. Ad esempio Simone Cristicchi con Che bella gente o Riki lo scorso anno, quando fece ascoltare la cover Edera. E va poi aggiunto che escludere dalla competizione il rapper e Francesca Michielin, da tutti ritenuti i favoriti, potrebbe non giovare alla kermesse in termini di risultati. Cosa accadrà? Lo scopriremo tra qualche giorno. Di seguito una parte del famigerato video: