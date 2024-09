Fedez e Ferragni: La Verità sul Presunto Tradimento

Nell’intervista con Le Iene, Taylor Mega ha rivelato dettagli inediti sul rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni, definendo la situazione “incoerente”. Durante la puntata, l’influencer ha confermato l’esistenza di una relazione con il rapper, affermando che l’ex marito di Chiara non ha mai tradito, poiché erano in una coppia aperta. Ha spiegato che in una relazione aperta non c’è esclusività e ha chiarito che entrambi erano al corrente di queste dinamiche. Ha smentito di sentirsi responsabile della rottura, sottolineando che se una coppia è forte e unita, è difficile che terze persone possano influenzarla.

L’incontro tra Taylor Mega e Fedez è descritto come “più fisico e passionale”, affermando che tra di loro non ci sono stati sentimenti profondi o impegni. Ha aggiunto che la loro interazione era di natura casuale e che molte persone tendono a credere alle versioni più fantasiose riguardo la situazione. Secondo Taylor, quando si diventa un “business ambulante”, ci sono aspettative su come ci si deve comportare, il che può influenzare le percezioni pubbliche.

In merito a Chiara Ferragni, Taylor ha espresso disapprovazione per la mancanza di coerenza, affermando che molte persone sui social network non mostrano la loro vera identità. Alla domanda se avesse intenzione di risolvere la “guerra” tra lei e Chiara, ha chiarito che non intende intervenire e ha suggerito che la coppia potrebbe sistemare le proprie questioni da sola.

Il video di apertura dell’intervista ha incluso citazioni sul dissidio tra Fedez e Tony Effe, ex fidanzato di Taylor, evidenziando come gli eventi precedenti abbiano influenzato la situazione attuale. Taylor ha cercato di spiegare i suoi punti di vista senza addentrarsi in accuse dirette, ma affermando la sua posizione riguardo ai gossip che circondano la relazione tra Fedez e Chiara.

In sintesi, Taylor Mega si presenta come una figura provocatoria che rivela aspetti meno noti di una relazione complessa, sostenendo che in realtà non ci sia stata una violazione della fiducia, ma piuttosto un’intesa diversa basata su libertà e scelte consensuali.