Fedez e Ferragni: la cifra richiesta per i figli sotto i riflettori

Le recenti indiscrezioni sulla separazione tra il rapper Fedez e l’influencer Chiara Ferragni continuano a suscitare interesse. I rumors circolanti indicano tensioni legate al mantenimento dei figli, Leone e Vittoria. Si era parlato di una richiesta elevata da parte di Chiara per il supporto finanziario, che Fedez avrebbe ritenuto eccessiva. In base alle informazioni rivelate dal settimanale Oggi, Chiara avrebbe chiesto 20mila euro al mese per il mantenimento dei figli, una cifra contrastata dalla proposta di Fedez di soli 5mila euro. Questa notevole differenza ha portato l’influencer a rifiutare l’offerta dell’ex marito e decidere di gestire autonomamente le spese relative ai bambini.

Nonostante queste voci, non ci sono conferme ufficiali sulle cifre o su eventuali accordi raggiunti. È tuttavia noto che Leone e Vittoria vivranno con la madre e che Fedez potrà vederli seguendo le disposizioni legali, con visite ipoteticamente a weekend alternati presso la sua nuova abitazione.

A complicare ulteriormente la situazione, Fedez sta affrontando problemi esterni alla separazione. Dopo l’arresto di 18 ultrà delle curve di Inter e Milan, tra cui il suo bodyguard, il rapper è scomparso dai social media. Il suo ultimo post risale a domenica, in cui partecipava all’inaugurazione della casa famiglia dell’Associazione Andrea Todisco a Roma. Questo improvviso silenzio ha destato preoccupazione tra i fan, abituati alla sua costante presenza online. Fedez tende a ritirarsi dai social media solo in presenza di problematiche di salute, alimentando i timori dei suoi seguaci riguardo al suo benessere.

In sintesi, la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni si complica per motivi finanziari legati al mantenimento dei figli e da eventi tumultuosi esterni. Mentre i dettagli della questione legale rimangono poco chiari, l’attenzione è rivolta sia al benessere dei bambini sia alla salute e stabilità del rapper, in un momento di evidenti difficoltà personali e professionali.