Fedez e Fabrizio Corona si sono contattati prima di Sanremo, il cantante ha fatto una richiesta particolare all’ex re dei paparazzi

Fedez ha chiesto a Fabrizio Corona di non pubblicare il secondo episodio di “Falsissimo”, che trattava i presunti tradimenti della moglie Chiara Ferragni. Nonostante la richiesta, Corona ha ignorato il rapper, scatenando la sua reazione. La telefonata tra i due, pubblicata su YouTube da Ale Della Giusta, ha messo in evidenza la tensione tra loro, specialmente con l’imminente Festival di Sanremo 2025.

Il giorno prima dell’inizio della kermesse, il 10 febbraio, Fedez ha contattato Corona chiedendogli esplicitamente di non diffondere il secondo episodio, che affrontava le voci di infedeltà, tra cui una presunta relazione con Achille Lauro. Fedez, visibilmente frustrato, ha esortato Corona a riflettere sulle conseguenze delle sue azioni, richiamando la sua coscienza e il benessere dei suoi figli. Corona ha promesso di tenere in considerazione la richiesta, ma la situazione si è complicata.

Durante la conversazione, Corona ha cercato di giustificare il contenuto dell’episodio come di natura legale, distaccandosi dalle problematiche sollevate da Fedez, il quale l’ha accusato di manipolazione, preoccupato per l’impatto sulla famiglia e sulla carriera.

Nonostante la promessa di Corona, il secondo episodio è stato pubblicato, causando l’immediata indignazione di Fedez, che aveva messo da parte il problema per concentrarsi sulle prove per il Festival. Dopo aver appreso della pubblicazione, Fedez ha contattato Corona per esprimere il suo disappunto, accusandolo di diffondere falsità. La tensione tra i due è aumentata, culminando in insulti da parte di Fedez dopo l’uscita del video, attirando l’attenzione del pubblico su questioni personali oltre a quelle musicali durante il Festival.