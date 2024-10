Fedez e Cristiano Iovino: La Rissa e la Minaccia Svelate da un Testimone

Nuovi dettagli emergono dallo scontro tra Fedez e Cristiano Iovino, culminato nel pestaggio del personal trainer, grazie ai verbali dell’inchiesta “Doppia Curva” della Dda di Milano. Il racconto del buttafuori del The Club di Milano, dove si è verificata la rissa, è cruciale per comprendere la dinamica degli eventi.

La serata del 22 aprile, Fedez e i suoi amici entrano nella discoteca intorno a mezzanotte. Fino alle due del mattino non si registrano problemi, ma la situazione degenera quando, secondo gli inquirenti, una lite scoppia a causa di un apprezzamento rivolto a una ragazza del gruppo di Fedez. Poco dopo, intorno alle 2:30, il personal trainer Iovino viene accompagnato all’uscita con il viso sporco di sangue.

Il buttafuori osserva Fedez molto agitato che accusa Iovino di aver alzato le mani su un suo amico. L’agitazione del rapper è tale che la sicurezza deve intervenire per portarlo via. Fuori dalla discoteca, Fedez urla minacce nei confronti di Iovino, dichiarando: “Lasciatemi stare che l’ammazzo che io sono di Rozzano”. La situazione si calma solo quando Fedez si rende conto di essere filmato da alcuni spettatori.

Tuttavia, la tensione non si placa e, secondo le indagini, il confronto in discoteca si trasforma nel pestaggio di Iovino in via Traiano, con Fedez e il suo bodyguard Christian Rosiello coinvolti, insieme ad altri esponenti della curva. Luca Lucci, noto capo della Curva Sud del Milan e amico di Fedez, racconta di come il rapper avrebbe colpito Iovino con uno schiaffo durante la rissa. Lucci specifica anche che, in quell’alterco, Iovino avrebbe subito un colpo tale da fargli “saltare un dente”.

Quando la notizia del pestaggio viene riportata dai media, Lucci si ribella, sottolineando che “lì non era presente nessuna curva”. Infine, la vicenda tra Fedez e Iovino si conclude con una transazione economica, mettendo fine a una situazione che ha attratto l’attenzione pubblica e delle autorità. Le indagini continuano, ma l’incidente ha già suscitato polemiche e commenti nel mondo dello spettacolo e dello sport.