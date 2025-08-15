Fedez e Corona: tensione alle feste in Sardegna

Fedez si trova in Sardegna, dove sta organizzando eventi esclusivi, questa volta collaborando con un famoso locale dell’isola, invece di utilizzare la sua villa privata. Dopo il successo delle feste passate, la sua affermazione che questi eventi “faranno la storia della Costa Smeralda” continua a suscitare interesse. Tra i tanti aspiranti partecipanti c’è Fabrizio Corona.

Recentemente, su TikTok sono emersi video che mostrano Corona e la sua compagna, Sara Barbieri, respinti all’ingresso di un after party organizzato da Fedez. Questo episodio rappresenta uno smacco notevole per Corona, tornato alla ribalta per un caso legato a Bova.

La notizia non sorprende, considerando gli eventi avvenuti a febbraio, quando Corona ha rivelato alcuni audio e messaggi privati che Fedez aveva condiviso con lui. Queste informazioni, utilizzate nel suo programma satirico “Falsissimo”, hanno creato un grande scalpore, coinvolgendo anche Chiara Ferragni. La sua relazione con Fedez è stata oggetto di ampie discussioni e analisi mediatica, complicando ulteriormente la situazione per entrambi.

Il clamore mediatico ha avuto ripercussioni significative, specialmente per Ferragni, che già affrontava pressioni a causa di altre polemiche. L’attenzione su di loro è aumentata notevolmente, con la loro vita privata esaminata sotto la lente dell’opinione pubblica.

In questo contesto, l’episodio del rifiuto di accesso a Corona si inserisce in una trama di tensioni e rivalità che sembra caratterizzare questo periodo estivo.