FEDEZ E CLARA: Il Nuovo Singolo ‘Scelte Stupide’ – Guarda il Video Diretto da ROSERO e FEDEZ

Scelte stupide è il nuovo singolo di Fedez e Clara, caratterizzato da sonorità cupe e avvolgenti, che esplora la complessità di un amore in via di conclusione. Le voci dei due artisti si intrecciano creando un racconto viscerale su un rapporto complicato, segnato da slanci irrazionali e cadute. Il brano segue il percorso musicale avviato da Fedez con “Battito”, mescolando atmosfere pop a ritmi elettronici incalzanti. Dopo la partecipazione al 75° Festival di Sanremo, Fedez e Clara hanno collaborato in studio per dare vita a questo nuovo brano estivo.

Il videoclip, diretto da Byron Rosero e Fedez, rappresenta l’amore come un equilibrio tra controllo e caos. Si passa da una gabbia dorata, simbolo di perfezione sterile, a una realtà pulsionale dove l’istinto prende il sopravvento. Fedez e Clara si trovano al confine tra verità e finzione, rischiando di rompere la perfezione per abbracciare ciò che è realmente umano: l’errore e la scelta stupida.

Nel 2025, entrambi gli artisti si esibiranno dal vivo: Fedez con “Il Ritorno a Casa” all’Unipol Forum di Assago il 19 e 20 settembre, e Clara avrà un tour estivo che partirà il 10 maggio a Melilli e terminerà l’8 settembre a Siderno. Le date del tour di Clara includono varie città italiane, con concerti all’aperto e in club. Anche Fedez ha programmato due eventi speciali a Milano, promettendo una stagione ricca di musica ed emozioni.