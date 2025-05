Fedez e Clara: il mistero delle sette personalità

Il sodalizio artistico tra Clara e Fedez continua con il recente singolo “Scelte stupide,” ma la dinamica tra i due sembra essere in evoluzione. In Puglia, i due trascorrono molto tempo insieme tra prove e social, ma mentre Fedez appare sempre più entusiasta, Clara sembra manifestare segni di insofferenza. Non riesce a nascondere il suo disappunto e lancia frecciatine, come quando, in un video, commenta ironicamente che Fedez ha “sette personalità”, rivelando una certa frustrazione nel gestire il suo collega.

Le storie Instagram rivelano un rapporto di crescente tensione: Fedez la riprende spesso mentre parla o si allena, e in una clip Clara chiede aiuto ai suoi follower, segnalando il suo stato. La canzone “Scelte stupide” affronta temi di relazioni che finiscono e maschere che cadono, riflettendo forse la situazione attuale tra i due. Mentre Fedez continua a mostrare affetto e attenzione verso Clara, lei appare sempre più distante e riservata, suggerendo che il loro legame sia principalmente professionale, piuttosto che romantico.

Le speranze di un nuovo amore da parte dei fan potrebbero quindi essere deluse. La loro interazione, che ricorda la dinamica della famosa coppia comica “Quella strana coppia”, potrebbe essere più una strategia promozionale che un reale affiatamento. In definitiva, la situazione sembra voltare attorno a un’alleanza artistica, piuttosto che a una storia d’amore in fieri.