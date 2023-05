Fedez e Chiara: svelato quanto costerebbe The Ferragnez

Quanto costa The Ferragnez, il reality di Fedez e Chiara Ferragni disponibile on demand su Prime Video? A rispondere a questa domanda è stato il sito DavideMaggio.it che ha così scritto:

“Per la piattaforma streaming, si tratta di uno degli appuntamenti di punta che coincide con un lauto esborso economico. Quanto costa The Ferragnez? Consultando il sito del Ministero della Cultura, il costo della produzione dichiarato, per la prima stagione, è di 5.695.287,00 euro”.

La prima stagione ha una durata di otto puntate per questo motivo il sito continua così:

“Il costo è spalmato su 8 puntate il che significa oltre 710.000 euro a puntata e 14.238 euro circa al minuto. Cifre astronomiche in considerazione del tipo di programma. Il docureality di Chiara e Fedez è assimilabile, relativamente ai costi, alle fiction (genere di gran lunga più costoso rispetto all’unscripted) di Prime Video, rispetto alle quali costa fortunatamente meno”.

Fedez e Chiara, quanto costa The Ferragnez

Ma com’è possibile che DavideMaggio.it abbia scoperto il costo di The Ferragnez? Anche per questo punto di domanda il portale ha fornito una risposta

“Il motivo per il quale i costi dello show sono presenti sul sito del MiC è dovuto al fatto che per The Ferragnez sono stati chiesti contributi e riconoscimenti ai sensi della L.220/2016. La richiesta, però, sempre stando al medesimo portale, sembra non essere andata a buon fine”.

Nel dubbio il rapper, che domani tornerà in radio con Disco Paradise al fianco di Annalisa e gli Articolo 31, ha lanciato in commercio anche la sua prima bevanda alcolica aromatizzata allo zenzero in collaborazione con Lazza. Così de botto.

Al di là di Lazza, Fedez in questi giorni farà anche chiarezza su Luis Sal.