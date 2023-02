Fedez e Chiara paparazzati davanti uno studio legale? Vanity Fair fa chiarezza

Fedez e Chiara lo scorso San Valentino sono stati immortalati a Milano – insieme – davanti un portone. Le foto le ha pubblicate in esclusiva Whoopsee e mostrano lei al telefono intenta a mandare una nota vocale e lui davanti qualcosa di molto luminoso. Considerando proprio la luce sul viso del cantante ho subito pensato fossero a uno sportello bancario o al limite a un distributore automatico, che siano sigarette o voglia di qualche snack.

Fedez e Chiara, la notizia dello studio legale

Nonostante questo però sul web si è estesa a macchia d’olio una notizia lanciata da Amedeo Venza e Deianira Marzano e ripresa da molti: Fedez e Chiara erano davanti il portone di un noto studio legale divorzista. “Dove c’è la luce rossa c’è uno studio legale” – ha scritto Venza che, difronte alla smentita da parte di una follower, ha aggiunto: “La persona che mi ha scritto è una persona conosciuta. Ha lavorato in un disco con Fedez quindi fonte super attendibile“. Notizia ripresa anche da Deianira Marzano che sempre su IG ha condiviso un messaggio privato ricevuto: “Chiara Ferragni e Fedez per le carte per la separazione, ufficiale, studio legale”.

La rettifica di Vanity Fair

La notizia è stata ripresa da tantissimi siti e altrettante pagine social e per questo motivo Vanity Fair ha voluto vederci chiaro. In un articolo scritto da Viola Francini si legge:

“Entrambi arrivati a bordo del loro van nero dai vetri oscurati, hanno suonato il campanello e atteso di entrare. Vanity Fair ha scoperto l’indirizzo in cui Fedez e Chiara sono stati avvistati l’ultima volta insieme, dopo giorni di silenzio social di lui. Il palazzo si trova nel cuore di Milano e all’interno ci sono un centro di cura psichiatrica e psicologica; un gruppo di medici associati, oltre agli inquilini privati. Quindi nessun avvocato, al contrario di alcuni rumor circolati nelle ultime ore. È possibile – anche se non vi è alcuna certezza – che siano andati a una seduta di terapia di coppia”.

I fan dei Ferragnez possono tirare un sospiro di sollievo: nessun divorzio nell’aria.