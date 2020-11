Fedez ancora nel mirino di Fabrizio Corona, che qualche me se fa ha dichiarato che il rapper senza la moglie e il figlio non avrebbe contenuti. L’ex re dei paparazzi (che ad oggi è spesso al centro di drammi familiari vomitati sui social in maniera davvero discutibile) in un’intervista rilasciata a MOW Magazine ha detto che i Ferragnez sotto le lenzuola non si danno tanto da fare (e lui come lo sa?).

“Fedez e la Ferragni, anche se sono due ebeti, ma sanno usare i mezzi di comunicazione, come Trump, pure se ha vinto Biden. Ma ho il mio pensiero anche su questo. Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di Fedez. Fedez la ch**verà una volta ogni due mesi, a lei di fare l’amore non frega niente. Quello che fanno è tutto studiato a tavolino, secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli tutto della seconda figlia, nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri. Per loro i figli sono un progetto editoriale, così possono coprire tutti i target”.

Fabrì…



Corona a Fedez: “Non ha mai raccontato di quella sera a casa mia..” | BitchyF https://t.co/9s3l3Q5xiG — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 16, 2019

Silvia Provvedi ha tradito Fabrizio Corona con @Fedez? Tapiro in arrivo! 😏 #Striscia https://t.co/uIhmG4D7FX — Mediaset Play (@MediasetPlay) January 23, 2019

Non solo Fedez, Corona ha lanciato shade anche a Lele Lora e Simona Ventura.